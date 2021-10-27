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Губернатор Арагацотнской области подал в отставку

Губернатор Арагацотнской области подал в отставку

В администрации Арагацотнской области подтвердили информацию об отставке губернатора Давида Геворгяна. Заместитель губернатора Тигран Егиазарян сообщил «Арменпресс», что подробности представит сам Давид Геворгян.

«Мне кажется, губернатор опубликует объявление на своей странице в Facebook», - сказал Тигран Егиазарян.

Давид Геворгян был назначен губернатором Арагацотнской области 16 октября 2018 года.
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