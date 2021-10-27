Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за подписание нового соглашения между ЕС и Африкой с целью урегулирования миграционных проблем. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Agence France-Presse (АFP).

"Одна из моих целей во время председательства Франции в ЕС состоит в том, чтобы попытаться восстановить договор о мире и дружбе с Африкой, в котором, в частности, будет идти речь о том, какие возможности европейские страны могут дать африканской молодежи", - сказал Макрон, слова которого приводит агентство. "Вместе с государствами, откуда прибывают мигранты, в частности с Африкой, мы должны думать о том, как лучше организовать миграционную политику", - отметил французский лидер. Одновременно Макрон призвал к лучшей защите от нелегальной миграции и реформе Шенгенской зоны.

Президент Франции также подчеркнул необходимость "улучшения интеграции мигрантов в странах, где им предоставляется убежище". "Большинство тех, кто просит у нас убежище, прибывают из стран, с которыми у нас прекрасные дипломатические отношения. Мы выдаем их гражданам десятки или даже сотни тысяч виз", - отметил Макрон.

Франция будет председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев - с 1 января 2022 года.