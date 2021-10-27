Армянский народ благодарен Папе Римскому за принципиальное и однозначное послание о признании Геноцида армян

Открытие Апостольской нунциатуры Святого Престола в Армении откроет новую страницу в истории дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом. Как сообщает «Арменпресс», об этом высказался министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян после встречи с заместителем госсекретаря Святого Престола.

Глава МИД Армении подчеркнул, что он рад приветствовать Эдгара Пенья Пара в Армении, первой стране, принявшей христианство в качестве государственной религии.

«Вскоре состоится событие, имеющее большое значение для армяно-ватиканских отношений: откроется Апостольская нунциатура Святого Престола в Армении. Приятно отметить, что это событие открывает новую страницу в истории дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом», - сказал Арарат Мирзоян.

Согласно совместному пресс-релизу, министр иностранных дел Армении и заместитель госсекретаря Ватикана обменялись мнениями о двусторонних отношениях, выразили готовность к углублению отношений между двумя странами, основанных на христианских ценностях, исторических и культурных связях, а также на совпадающих подходах к вопросам международных отношений.

«Мы коснулись визита президента Армении в Святой Престол, отметили значение установления 27 февраля в главном римском календаре Днем памяти великого сына армянского народа, архимандрита Вселенской церкви Святого Григора Нарекаци, что еще раз подчеркивает духовную связь между Арменией и Святым Престолом», - заявил глава МИД Армении.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Святой престол всегда, в трудные времена был рядом с Арменией, и прошлый год в этом плане также не был исключением.

Для Армении важна и значима последовательная позиция Ватикана в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, а также в вопросе сохранения долгосрочного мира и стабильности в регионе, в частности, послания Папы Римского Франциска в дни развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха и в последующий период, а также призывы к освобождению военнопленных.

И сейчас Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, и принятые им 9 ноября обязательства, продолжает удерживать армянских военнопленных и гражданских лиц. И мы просим Святого Отца, Святейшего Понтифика в своих молитвах и публичных посланиях всегда упоминать армянских военнопленных и необходимость их немедленного освобождения». Арарат Мирзоян также отметил, что после 44-дневной войны на подконтрольных Азербайджану территориях под угрозой находится армянское историческое, культурное и религиозное наследие Арцаха.

Стороны отметили внимание и ЮНЕСКО, так и Святого Престола, направленное на этот вопрос. «Зверства, направленные против исторических и культурных памятников и мест совершения культа, являющихся культурным и духовным наследием народов, грубо нарушают международное право, и мы должны предпринять шаги для предотвращения таких проявлений».

Арарат Мирзоян подчеркнул, что армянский народ благодарен Папе Римскому за принципиальное и однозначное послание о признании Геноцида армян.

«Осуждение этого преступления против человечества крайне важно в плане предотвращения повторения подобных преступлений в будущем и в других точках мира», - сказал глава МИД.

27 октября в Армению с двухдневным официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря Святого Престола Эдгар Пенья Пара. Он примет участие в официальной церемонии открытия Апостольской нунциатуры Святого Престола в Армении.

Перед совместным заявлением главы МИД РА и заместителя госсекретаря Ватикана в МИД Армении состоялась церемония погашения почтовой марки.

Дипломатические отношения между Святым Престолом Республики Армения установлены 23 мая 1992 году. До открытия представительства Святого Престола в Армении резиденция Апостольского нунция Святого Престола находилась в Тбилиси. С 28-го декабря 2018 г. чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения при Святом Престоле назначен Карен Назарян.

Особый характер двусторонних отношений между Святым престолом и Арменией был утвержден 12 апреля 2015 года. В Соборе Св. Петра в Ватикане состоялась литургия, посвященная армянским верующим, с однозначным заявлением Папы Римского Франциска о Геноциде армян.

24-26 июня 2016 года в Армению с пастырским визитом по приглашению президента Республики Армения, Католикоса Всех Армян и Армянской католической церкви прибыл Его Святейшество Папа Франциск. Визит был под девизом «Посещение первой христианской страны».