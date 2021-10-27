Заместитель госсекретаря Святого Престола по общим вопросам в Цицернакаберде воздал дань памяти жертв Геноцида армян

Заместитель государственного секретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгар Пенья Пара посетил Мемориал жертв Геноцида армян и почтил память жертв Геноцида армян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Эдгар Пенья Пара посетил и Музей геноцида.

Заместитель госсекретаря по общим вопросам прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом. Он примет участие в официальной церемонии открытия Апостольского представительства Святого Престола в Армении. В рамках официального визита запланированы встречи с президентом РА Арменом Саргсяном, премьер-министром РА Николом Пашиняном, министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном и Его Святейшеством Католикосом всех армян Гарегином II.