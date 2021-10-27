Температура воздуха в Армении ночью повысится на 5-8 градусов

На территории Армении днем 27-го, 28-го, 31-го октября и 1-го ноября ожидается погода без осадков. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что 29-го, 30-го октября в отдельных районах республики ожидаются осадки. В горных и предгорных районах - в виде снега. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с.

В Ереване днем 27-го, 28-го, 31-го октября, 1-го ноября дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 29-31-го октября повысится на 5-8 градусов. 29-го и 30-го октября ожидаются дожди.

В Арцахе 27 октября и 28 октября ожидается погода без осадков.