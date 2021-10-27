Карен Андреасян получил приглашение министра юстиции Литвы

Сегодня на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Литвы в Армении Ингой Станиче-Толочкиене министр юстиции Карен Андреасян пригласил коллег из правительства Литвы принять участие в широкой повестке реформ Армении, направленных на судебно-правовую реформу, реформу Конституции, создание институтов по борьбе с коррупцией, обеспечение лучшего управления службой принудительного исполнения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Министерства юстиции, отметив, что в ходе встречи посол от имени министра юстиции Литвы пригласила Карена Андреасяна в Вильнюс для проведения обсуждений вопросов сотрудничества по ряду направлений.

Карен Андреасян поблагодарил за приглашение посетить Вильнюс и обсудил с послом возможности развития сотрудничества в ряде сфер. Они касались внедрения электронного правосудия, реформ полиции, эффективной борьбы с насилием в семье и т. д.

В числе других факторов министр залогом успеха начавшихся реформ счел активную вовлеченность гражданского общества в этот процесс и представил послу Литвы детали предпринятых и продолжающихся в этом направлении работ.

Посол высоко оценила активное сотрудничество между Министерством юстиции и гражданским обществом и выразила готовность поделиться опытом Литвы и углубить взаимодействие по ряду направлений реформ.