В Варшаве находится делегация Комиссии по защите конкуренции Республики Армения

В рамках программы «Институциональное укрепление Республики Армения в деле создания системы защиты интересов потребителей», осуществляемой Комиссией по защите конкуренции РА совместно с польским Офисом по защите конкуренции и интересов потребителей, представители КЗК во главе с членом комиссии Тиграном Маркосяном находятся в Варшаве.

Как сообщили «Арменпресс» в КЗК, армянскую делегацию принял председатель Офиса конкуренции и защиты прав потребителей Польши Томас Кростни.

Руководитель конкурентного органа Польши, приветствуя представителей Комиссии по защите конкуренции Армении, особо отметил важность развития сотрудничества между ведомствами двух стран в рамках этой совместно реализуемой программы.

Член КЗК Тигран Маркосян выразил благодарность за теплый прием, за содействие реализации программы и двустороннее сотрудничество, подчеркнув, что одним из приоритетных вопросов повестки Комиссии по защите конкуренции является осуществление реформ в сфере защиты интересов потребителей.

Представители КЗК после встречи в центральном Офисе конкуренции и защиты прав потребителей Польши отправятся в Бидгошч и Познань, где проведут встречи с руководителями филиалов офиса.