Представлены образцы медалей зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Они названы именем «Tong Xin», что означает «Единство, целостность». На лицевой стороне медали изображено пять колец, которые символизируют олимпийский дух, и то, что спорт объединяет континенты мира.

В основе дизайна - старинные китайские нефритовые подвески с концентрическими рамками.

Золотые, серебряные и бронзовые медали напоминают медали летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Это подчеркивает тот факт, что Пекин - первый город в мире, где проходят и «летние» и «зимние» игры.

Ленты медалей изготовлены из красного шелка, символизирующего главный праздник страны - Китайский Новый год. Шкатулка медалей изготовлена из бамбука и покрыта синим лаком.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Играх примут участие более 4 000 спортсменов из 95 стран мира. Будет разыграно 109 комплектов медалей по 7 видам спорта.