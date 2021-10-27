В Арцахе подтверждено 37 новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе 26 октября проведено 169 тестов, подтверждено 37 новых случаев заражения COVID-19. 21 инфицированных - жители Степанакерта, 6 - Мартакерта, 3 - Аскерана и 2 - Мартунинского района. 5 больных - граждане Армении.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 145 пациентов. Врачи состояние 18 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 70 - как тяжелое. Среди них есть и люди молодого возраста. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

Есть случай с летальным исходом. Скончалась 68-летняя женщина, у которой была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, саркома задней части грудной клетки, прогрессивная полиорганическая недостаточность.

В 2021 г. в Арцахе проведено 16 057 тестов на COVID-19, из них 1 763 оказались с положительным результатом.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает население следовать указаниям, дабы избежать новых вспышек и побороть эпидемию.

«Населению республики необходимо вакцинироваться от COVID-19. Вакцинирование защитит ваше здоровье и здоровье ваших близких. Вакцинирование проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в региональных медицинских объединениях».