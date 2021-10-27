В Армении за сутки подтверждено 2 074 случая заражения Covid-19, скончались 39 человек

В Армении всего подтверждено 300 143 случая заражения COVID-19, 263 716 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 29 007 пациентов. Всего проведено 2 032 310 тестов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 13 696 тестов. Подтверждено 2 074 новых случая заражения COVID-19, вылечились 714 заболевших, есть 39 летальных исходов.

Всего зарегистрировано 1 269 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Всего по причине Covid-19 зарегистрировано 6 151 летальных исходов.