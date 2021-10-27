В Национальном собрании минутой молчания почтили память жертв преступления 27 октября

В начале заседания 27 октября Парламент Армении минутой молчания почтил память жертв преступления 27 октября 1999 года.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания вице-спикер НС Армении Рубен Рубинян напомнил, что ровно 22 года назад в зале НС Армении было совершено преступление, и предложил почтить память жертв минутой молчания.

27 октября 1999 года Наири Унанян вместе с братом, дядей и несколькими другими лицами совершили нападение на Национальное собрание Республики Армения. Это произошло на очередной сессии, на которой присутствовали и члены правительства. Жертвами теракта стали 8 государственных деятелей: премьер-министр Республики Армения Вазген Саркисян, председатель Национального собрания Карен Демирчян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Генрик Абраамян и Микаел Котанян.