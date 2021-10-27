Посол Лилит Макунц встретилась с конгрессменом Кэтрин Кларк

26 октября посол Республики Армения в США Лилит Макунц встретилась с помощником спикера Палаты представителей США, конгрессменом Кэтрин Кларк. Кэтрин Кларк - член Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, одного из самых важных комитетов.

Как сообщает «Арменпресс», посольство РА в США сообщает, что посол поблагодарила конгрессмена за постоянное содействие в вопросах, касающихся Армении и Арцаха. В свою очередь конгрессмен Кларк высоко оценила роль армянской диаспоры Америки в укреплении двусторонних отношений.

Посол Макунц представила текущую ситуацию с эпидемией в Армении, принимаемые правительством Армении меры.

В ходе встречи Лилит Макунц и Кэтрин Кларк обсудили вопросы, направленные на дальнейшее углубление армяно-американского межпарламентского сотрудничества. Кэтрин Кларк выразила готовность работать над продвижением сотрудничества между законодательными органами.