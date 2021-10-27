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В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник

В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник

Число погибших в иракской провинции Дияла при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* увеличилось до 12. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Ранее источник говорил о шести жертвах нападения.

"В результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли 12 человек и восемь пострадали", - заявил источник.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористами запрещенной в России ИГ.* Иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.


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