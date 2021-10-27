Президент Армении и наследный принц Саудовской Аравии говорили об отношениях между двумя странами

Президент Республики Армения Армен Саргсян впервые в истории независимой Армении посетил одну из ключевых стран арабо-исламского мира - Саудовскую Аравию.

Как сообщили «Арменпресс» из Аппарата президента Республики Армения, в рамках этого визита, имеющего исключительное значение в истории армяно-арабских отношений, в частности, отношений между Республикой Арменией и Саудовской Аравией, президент Армении присутствовал на V форуме «Будущие инвестиционные инициативы».

В нем участвовали главы государств, члены правительств, руководители известных транснациональных, глобальных компаний и бизнесмены.

Президент Саргсян вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом присутствовали на церемонии открытия форума. Президент Армении и наследный принц Саудовской Аравии, говорили о необходимости развития отношений между двумя странами и их будущем.

Было отмечено, что богатые исторические связи между двумя народами станут хорошей основой для построения будущих межгосударственных отношений.