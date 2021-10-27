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Армен Саргсян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман участвовали в бизнес форуме

Армен Саргсян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман участвовали в бизнес форуме

В рамках визита в Саудовскую Аравию президент Республики Армения Армен Саргсян принял участие в форуме «Будущие инвестиционные инициативы».

Как сообщает «Арменпресс», фотографии и видеоматериалы конференции были опубликованы на странице в Twitter «Saudi Gazette».

Аппарат президента 26 октября сообщил, что Армен Саргсян с рабочим визитом находится в Саудовской Аравии. «Президент Армении Армен Саргсян с рабочим визитом посетил Саудовскую Аравию. Это беспрецедентное событие, безусловно, является поворотным моментом в международных отношениях Армении.

С момента обретения Арменией независимости, при отсутствии дипломатических отношений между Арменией и Саудовской Аравией, эту страну до сих пор не посещали армянские официальные лица. Президент Армении сделал исторический шаг, впервые посетив это государство, имеющее исключительную роль и значение в арабском и исламском мире», - говорится в сообщении аппарата.

Согласно источнику, в аэропорту столицы Саудовской Аравии президента Армении Армена Саргсяна встречали на высшем государственном уровне. Его встретил государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра (Adel al-Jubeir), и согласно официальному протоколу, в аэропорту был поднят государственный флаг Республики Армения.
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