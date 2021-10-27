Армен Саргсян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман участвовали в бизнес форуме

В рамках визита в Саудовскую Аравию президент Республики Армения Армен Саргсян принял участие в форуме «Будущие инвестиционные инициативы».

Как сообщает «Арменпресс», фотографии и видеоматериалы конференции были опубликованы на странице в Twitter «Saudi Gazette».

#VIDEO: Crown Prince Muhammad bin Salman attends the future investment initiative in Riyadh #FII5 pic.twitter.com/XYaNaKvRqx — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) October 26, 2021

Аппарат президента 26 октября сообщил, что Армен Саргсян с рабочим визитом находится в Саудовской Аравии. «Президент Армении Армен Саргсян с рабочим визитом посетил Саудовскую Аравию. Это беспрецедентное событие, безусловно, является поворотным моментом в международных отношениях Армении.

#PICTURES: Crown Prince Muhammad bin Salman attends the Future Investment Initiative Forum held in #Riyadh. #FII5 pic.twitter.com/whZ19j0JTr — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) October 26, 2021

С момента обретения Арменией независимости, при отсутствии дипломатических отношений между Арменией и Саудовской Аравией, эту страну до сих пор не посещали армянские официальные лица. Президент Армении сделал исторический шаг, впервые посетив это государство, имеющее исключительную роль и значение в арабском и исламском мире», - говорится в сообщении аппарата.

Согласно источнику, в аэропорту столицы Саудовской Аравии президента Армении Армена Саргсяна встречали на высшем государственном уровне. Его встретил государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра (Adel al-Jubeir), и согласно официальному протоколу, в аэропорту был поднят государственный флаг Республики Армения.