Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о сокращении сроков получения гражданства РА

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении внесенный правительством законопроект, который предлагает сократить срок рассмотрения заявлений о получении гражданства РА, установив 90 рабочих дней вместо 6 месяцев.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании НС за законопроект о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О гражданстве РА» проголосовало 58 депутатов при 24 воздержавшихся.

Проект также предлагает срок представления заявления о получении гражданства Армении для постоянно проживающих в Армении армян и граждан других республик бывшего СССР продлить до 31 декабря 2023 года. Предусматривается также лицам, имеющим совершеннолетних детей, являющихся гражданами РА, предоставить право получить гражданство РА без требования постоянного проживания в РА в течение 3 лет и умения объясняться на армянском языке.