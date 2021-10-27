В новогодние праздники нерабочими днями будут 31 декабря, 1 и 6 января: проект принят в первом чтении

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении внесенный правительством законопроект, который предлагает в новогодние праздники нерабочими установить лишь 31-е декабря, 1-е и 6-е января. Как сообщает «Арменпресс», проект о внесении изменений в Закон Республики Армения «О праздниках и днях памяти Республики Армения» получил 53 голоса «за» при 16 «против» и 3 воздержавшихся.

Представляя проект, министр экономики Ваан Керобян заверил, что за счет сокращения количества нерабочих дней увеличатся ВВП и товарооборот.

Оппозиционная фракция «Айастан» предлагала нерабочими днями оставить и 2-е и 7-е января.