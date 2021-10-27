Восстановив монастырь Акобаванк, мы восстановим нашу национальную память

В сохранении армянской идентичности в Арцахе очень велики роль и значение средневековых церквей и монастырей, духовных, культурных, историко-архитектурных ценностей, христианских обрядов и церемоний. Особенным архитектурным великолепием выделяются Дадиванк, Гандзасар, Акобаванк и Цицернаванк, служившие народу веками, и сохранявшие непоколебимый освободительный дух армян. К сожалению, в результате 44-дневной войны в Арцахе Дадиванк, Гтчаванк и Цицернаванк попали под контроль врага, десятки церквей и историко-архитектурных памятников были разрушены, существование многих оказалось под угрозой. Принимая во внимание эти реалии, Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви совместно с рядом благотворительных и неправительственных организаций разработала программу восстановления монастырского комплекса Акобаванк, которую, за счет сбора средств, планируется реализовать в 4 этапа.

По словам предстоятеля епархии епископа Вртанеса Тер-Абраамяна, возрождение древнего монастыря, который станет символом борьбы и единства народа Арцаха, «отразит сущность христианских ценностей и откроет дверь в Дом Божий для его многострадальных детей». Проект реставрации Акобаванка будет реализован Фондом изучения армянской архитектуры в сотрудничестве с компанией «Риа Армения».

Из истории мы знаем что, Акобаванк был основан в раннем средневековье, строительные работы в основном велись в 12 веке. На протяжении веков здесь, как и в Гандзасаре, Гтчаванке, Дадиванке и Амарасе возносились к Господу молитвы о спасении Арцаха от набегов и защите верующего народа. В те времена здесь действовали школа и рукописная библиотека, были жилища, монастырь, трапезная и др. Однако сегодня он находится в полуразрушенном состоянии, церковные ценности лежат под обломками. С архитектурной точки зрения специалисты бесценными считают своды монастыря, находящиеся под угрозой обрушения.

В сотрудничестве с правительством Республики Арцах и с епархией Фонд изучения армянской архитектуры и «Риа Армения» взяли на себя обязательства по восстановлению Акобаванка, и вскоре будет объявлено о сборе средств. К окончательному уточнению проекта присоединились также специалисты из диаспоры и эксперты из международных структур. Контроль качества взял на себя известный архитектор Самвел Айвазян. По его словам, на первом этапе планируется восстановить духовную связь, на следующем - провести исследовательскую работу, очистить всю окружающую среду монастыря и посадить деревья. Затем приступить к реставрационным работам и завершить установку купола и креста. Наряду с этим для развития туризма будут разработаны маршруты, которые свяжут Акобаванк и Качахакаберд. Инфраструктура на прилегающей территории полностью будет преобразована, будут созданы все необходимые условия для развития агротуризма.

Программа реставрации монастырского комплекса стартует в 2022 году, завершение строительства ожидается в 2024 году. В сборе средств участие примут все армяне диаспоры. Подчеркивая значение этой программы, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Караханян сказала, что «восстановив монастырский комплекс, мы восстановим нашу национальную память, укрепим наши духовные ценности, нашу веру в нашу страну и Родину».

Давид МИКАЕЛЯН

Степанакерт