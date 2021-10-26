Исторический визит президента Армении в Саудовскую Аравию

26 октября 2021 г. станет особой страницей в истории армяно-арабских отношений и, в частности, отношений между Республикой Армения и Саудовской Аравией.

Президент Армении Армен Саркисян прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Это беспрецедентное событие, безусловно, является поворотным моментом в международных отношениях Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Саудовской Аравией с момента обретения Арменией независимости, когда ни один официальный представитель из Армении никогда не посещал эту страну, президент Армении сделал исторический шаг, впервые посетив страну, играющую уникальную роль в арабском и исламском мире.

В аэропорту столицы Саудовской Аравии президента Армении Армена Саркисяна встречали на высшем государственном уровне в лице государственного министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, а согласно официальному протоколу в аэропорту был поднят государственный флаг Республики Армения.