Елизавета II не примет участие в конференции по климату в Глазго

Королева Великобритании Елизавета II не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая открывается 31 октября в Глазго. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Букингемским дворцом.

"Ее Величество с сожалением приняла решение, что она теперь не поедет в Глазго, чтобы принять участие 1 ноября в вечернем приеме по случаю COP-26. Ее Величество разочарована, что не будет участвовать в приеме, но она обратится к собравшимся делегатам посредством записанного видеосообщения", - отмечается в заявлении.

В Букингемском дворце уточнили, что после недавней рекомендации врачей 95-летний монарх осуществляет необременительные обязанности из Виндзорского замка.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Великобритании в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.