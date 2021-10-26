В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин

Премьера документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, текст в котором читает Алек Болдуин, отложена из-за произошедшего на прошлой неделе смертельного инцидента с участием актера.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен.

"Мы отложили премьеру фильма "Флинт: Кому ты можешь верить?" из уважения к недавним трагическим событиям. Для меня важно, чтобы истории жителей города были услышаны, и мы обязательно выпустим фильм позднее", - написал в Twitter постановщик Энтони Бакстер.

Как следует из информации сайта Rotten Tomatoes, премьера фильма о Флинте должна была состояться 29 октября.

Город Флинт для экономии бюджетных средств в апреле 2014 года временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, однако реакции властей не было. Только спустя почти полтора года, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация во Флинте получила общенациональную огласку. В рамках расследования главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Расследование длилось на протяжении трех лет. В 2019 году прокурор штата назначила новую команду обвинителей. Сообщалось, что, приступив к работе, правоохранители были вынуждены снять предыдущие обвинения и вновь открыть дело из-за ранее допущенных ошибок в расследовании.