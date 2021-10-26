В Турции продлили разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

Парламент Турции на заседании во вторник продлил на два года разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты голосования.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлен до октября 2023 года. Это решение поддержали депутаты от правящей в Турции Партии справедливости и развития, а также националистической Партии национального движения, против выступили оппозиционные Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов.

Парламент Турции в октябре 2014 года впервые дал разрешение на использование национальных вооруженных сил в Сирии и Ираке. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2020 годах он продлевался еще на год.