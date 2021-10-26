Италия ужесточила условия въезда граждан Армении в страну

Власти Италии объявили, что страна исключила несколько стран из своего списка D, в который входят третьи страны, гражданам которых разрешен въезд в Италию при определенных условиях.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на schengenvisainfo.com, в соответствии с опубликованными министерством здравоохранения Италии недавно обновленными списками стран Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Ливан, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Тайвань, Гонконг, Макао больше не входят в этот список.

Все эти страны теперь подпадают под список E Италии, что означает, что путешественникам из этих регионов разрешается въезд в Италию только для важных целей при условии, что они соблюдают строгие правила въезда.