Главой МИД Канады назначили Мелани Жоли

Мелани Жоли назначена главой канадского внешнеполитического ведомства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных во вторник пресс-службой премьер-министра Джастина Трюдо документах перед началом церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров.

Трансляция церемонии, которая проходит в резиденции генерал-губернатора страны Мэри Саймон в Оттаве, ведется всеми национальными телеканалами.

42-летняя Жоли ранее занимала несколько министерских постов в прежнем правительстве Трюдо. В частности, она была министром экономического развития.