Главой МИД Канады назначили Мелани Жоли
20:21, 26 Октябрь, 2021
Мелани Жоли назначена главой канадского внешнеполитического ведомства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных во вторник пресс-службой премьер-министра Джастина Трюдо документах перед началом церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров.
Трансляция церемонии, которая проходит в резиденции генерал-губернатора страны Мэри Саймон в Оттаве, ведется всеми национальными телеканалами.
42-летняя Жоли ранее занимала несколько министерских постов в прежнем правительстве Трюдо. В частности, она была министром экономического развития.
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