Байден обсудит на полях G20 в Риме ядерную проблему Ирана

Президент США Джо Байден намерен обсудить на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме в том числе ядерную программу Ирана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил во вторник на брифинге в Белом доме.

В Европу Байден отправится в четверг. "Сначала он поедет в Рим на G20, а потом - на [климатическую конференцию] COP-26 в Глазго. <...> На полях [саммита G20] у него будет возможность обсудить с рядом ключевых лидеров целый спектр важных вопросов <...>, в числе которых устойчивость цепей поставок, цены на энергоносители, ядерная программа Ирана и многое другое", - сказал Салливан. В пятницу Байден, помимо прочего, планирует провести встречи с Папой Римским Франциском, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Вашингтон не ставит крайнего срока, до которого возвращение к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет оставаться возможным, указал Салливан.

"У меня нет фиксированной даты по этому вопросу. Очевидно, что мы внимательно следим за прогрессом в реализации Ираном ядерной программы. Мы встревожены шагами, которые они делают <...>. Наш первый и главный приоритет - вернуться за стол переговоров и вернуться к сделке, которая ограничивает иранскую ядерную программу", - сказал он.

В пятницу Байден, помимо прочего, планирует провести встречи с Папой Римским Франциском, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

Саммит G20 состоится в Риме 30-31 октября.