Прекращение огня должно соблюдаться: депутат парламента Австралии коснулся азербайджанских провокаций

Депутат федерального парламента Австралии Джон Александр в Палате представителей страны коснулся провокационных нападений Азербайджана на Республику Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

«Когда я посетил Арцах в 2019 году, меня поразила нормальная жизнь в этом районе, которому постоянно угрожает его сосед. Я был поражен стойкостью людей в городах, которые я посетил», - отметил Александр.

Он также выразил обеспокоенность продолжающимся гуманитарным и политическим кризисом, разворачивающимся в результате нападений Азербайджана на Арцах в прошлом году.

«С тех пор я слышал сообщения о том, что 100 000 мирных армянских жителей были изгнаны из своих домов, 5 000 были убиты и сотни армян были заключены в тюрьмы. Насилие должно прекратиться. Прекращение огня должно соблюдаться, - сказал Александр. - Когда государства говорят о войне, всегда страдают люди на земле, народ Арцаха».

Исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Айк Кайсерян приветствовал своевременное публичное вмешательство Александра.

«Спустя год после развязывания 44-дневного террора против армян Азербайджан продолжает оккупировать Арцах, вторгаясь также в отдельные части Республики Армения», - сказал Кайсерян. - Именно поэтому наша община благодарит г-на Джона Александра».

Отмечается, что ранее на этой неделе бывший министр обороны Австралии, член парламента Джоэл Фитцгиббон также призвал правительство Австралии публично осудить воинственное поведение Азербайджана против мирной и демократической Республики Арцах.