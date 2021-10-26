В Ереване будет установлен памятник трехкратному олимпийскому чемпиону Альберту Азаряну

На территории Детско-юношеской спортивной школы олимпийской гимнастики им. Альберта Азаряна мэрии Еревана по адресу: ул. Московян, 3 будет установлен памятник лучшему спортсмену ХХ века Альберту Азаряну.

Как сообщает «Арменпресс», это решение было принято на втором заседании седьмой сессии Совета старейшин Еревана. 33 члена Совета старейшин проголосовали «за», один «против», двое воздержались.

Национальный олимпийский комитет Армении внес предложение об установлении памятника трехкратному олимпийскому чемпиону, чемпиону мира, Азии и Европы Альберту Азаряну.

Говоря на собрании о спортивной школе имени Альберта Азаряна, которая должна быть отремонтирована, мэр Еревана Айк Марутян сказал, что она не может быть отремонтирована, поскольку здание находится в аварийном состоянии. «Мы с господином Азаряном нашли место для новой школы. Там интересная спортивная среда. Речь о районе, прилегающем к Цицернакабердскому шоссе. Там есть территория, принадлежащая общине, сейчас уточняются ее границы», - сказал Марутян.

Район, выбранный для спортивной школы, особенный, потому что здесь есть памятные строения. Для качественного здания, муниципалитет объявит конкурс концепций, на основании которого, будет подготовлено техническое задание и объявлен тендер.

Согласно сертификации Международной федерации гимнастики, комплекс упражнений, выполняемый Альбертом Азаряном на кольцах, получил официальное название «Крест Азаряна». В 1952 году он впервые стал чемпионом СССР. В 1953 году знаменитый спортсмен уехал в Китай и Францию на международные соревнования в составе сборной СССР, а в 1954 году в составе сборной СССР участвовал в чемпионате мира в Италии и стал одним из чемпионов мира. В 1955 году Азарян участвовал в чемпионате Европы в Германии, выиграв две медали в упражнениях на кольцах и брусьях. В 1956 году в Австралии он стал олимпийским чемпионом. В 1958 году он участвовал в чемпионате мира в Москве, завоевав титул чемпиона мира на кольцах. В 1960 году в Италии он вновь стал олимпийским чемпионом. В 1961 году он участвовал в международных соревнованиях в США, после чего выступал на Кубе. В 1963 году он участвовал в Малых Олимпийских играх азиатских стран в Индонезии, где выиграл две золотые медали - кольца и брусья - и стал абсолютным чемпионом. Таким образом, он участвовал в соревнованиях в 49 странах мира, завоевал 45 золотых, 42 серебряных и 10 бронзовых медалей. 11 раз завоевывал титул чемпиона СССР. С 1964 по 2000 год он приглашался на Олимпийские игры в качестве почетного гостя. Ему присвоены звания Заслуженного мастера СССР, мастера международного класса, судьи международного класса, почетного профессора физической культуры Республики Армения. В 2000 году он был признан лучшим армянским спортсменом ХХ века. Альберт Азарян почетный президент Федерации гимнастики Республики Армения.