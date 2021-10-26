В Тромсе началась встреча Лаврова с главой МИД Финляндии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона.

Министры обменялись несколькими приветственными репликами в начале, после чего встреча продолжилась в закрытом для прессы формате,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава российского дипведомства находится с визитом в Тромсё 25-26 октября, где он принимает участие в 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона.