В России зафиксировали 1 106 смертей от коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 106 против 1 069 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего умерли 232 775 пациентов, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Таким образом, уже восемь дней подряд регистрируют свыше 1 тыс. смертей от ковида в сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 36 446, до 8 316 019. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 869 660, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 26 973, до 7 213 584. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,7% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 074 против 7 778 днем ранее. Всего выявили 1 780 781 случай заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,34%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 86 против 83 днем ранее, всего за время пандемии умерли 30 872 человека.

Были выписаны по выздоровлению 3 924 пациента за сутки, за все время вылечились 1 568 354. В настоящее время в столице продолжают лечение 181 555 человек.