В Грузии 103 тысячи детей переболели коронавирусом

Среди инфицированных коронавирусом в Грузии дети составляют 15%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Общее число инфицированных, начиная с февраля 2020 года, в Грузии составляет, по последним данным, 698 944.

Речь идет о 103,9 тысячи инфицированных COVID-19 детях и подростках до 18 лет.

"Из них 6 979 понадобилось госпитальное лечение, и, к сожалению, у нас было девять летальных исходов. Если не считать трех новорожденных, то у всех остальных были сопутствующие тяжелые генетические заболевания", – заявил Гамкрелидзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

С распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились случаи инфицирования среди детей и подростков.

Наиболее интенсивно новые случаи стали выявляться после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября перешли на очное обучение.

В связи с ухудшением эпидситуации и участившимся заражением детей, с 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали лиц с 16 лет.

Вакцинация подростков производится только вакциной Pfizer.