Армен Саргсян поздравил президента Узбекистана с переизбранием

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил Шавкату Мирзиёеву поздравительное послание в связи с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан .

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваша победа на выборах свидетельствует о том, что народ Узбекистана в значительной степени содействует всестороннему развитию и модернизации страны, подъему экономики, повышению благосостояния народа и проводимой Вами политике по укреплению стабильности в регионе.

Уверен, что совместными усилиями сотрудничество между Узбекистаном и Арменией и впредь будет укрепляться и развиваться, охватывая всё новые, перспективные сферы».