Время в Ереване: 11:07:36,   26 Октябрь

В Парламенте Армении проходит закрытое обсуждение ситуации на линии соприкосновения и вопросов демаркации

В Парламенте Армении проходит закрытое обсуждение ситуации на линии соприкосновения и вопросов демаркации

В Национальном собрании Армении проходит закрытое обсуждение «Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации».

Как передает «Арменпресс», закрытое заседание началось в 14:30.

С докладами выступят первый заместитель начальника Генштаба ВС РА Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ РА Арман Маралчян.

С инициативой созыва срочного обсуждения выступили оппозиционные депутаты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]