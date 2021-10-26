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Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина

Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в соответствии с Конституцией ФРГ попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство по итогам парламентских выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении.


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