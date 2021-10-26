Умер экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У

Экс-президент Республики Корея Ро Дэ У умер в возрасте 88 лет. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Ро Дэ У исполнял обязанности главы государства с февраля 1988 года по февраль 1993 года. Он выдвигался на этот пост от Демократической либеральной партии. Ро Дэ У стал первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Его пребывание у власти ознаменовалось проведением в Сеуле летних Олимпийских игр 1988 года, а также установлением дипломатических отношений с СССР в 1990 году и Китаем в 1992 году.

В 1993 году по окончании пребывания на посту президента Ро Дэ У был арестован по обвинению в коррупции, позднее ему также предъявили обвинение в государственной измене за участие в подавлении восстания в Кванджу в 1980 году. В августе 1996 года он был осужден на 22 года тюрьмы, однако затем суд сократил срок заключения до 17 лет. В 1997 году его амнистировал президент Ким Дэ Чжун.

В последнее время Ро Дэ У находился в больнице, куда был помещен из-за ухудшения состояния здоровья.