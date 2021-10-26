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Сократятся сроки процедуры получения гражданства Армении: проект обсуждается в Национальном собрании

Сократятся сроки процедуры получения гражданства Армении: проект обсуждается в Национальном собрании

Национальное собрание Армении обсуждает в первом чтении внесенный правительством законопроект, в котором предлагается сократить срок рассмотрения заявлений о получении гражданства РА, установив 90 рабочих дней вместо 6 месяцев. Как передает «Арменпресс», проект закона о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О гражданстве Республики Армения» на заседании НС представил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян.

Предлагаются принципиально новые правила получения и прекращения гражданства РА.

«Законопроектом предусмотрено изменение срока рассмотрения заявлений о гражданстве, установив 90 рабочих дней вместо 6 месяцев», - сказал Фиданян.

В законопроекте предлагается внести возможность получения паспорта гражданина РА при приобретении гражданства в посольствах и консульствах РА в зарубежных странах.


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