Сократятся сроки процедуры получения гражданства Армении: проект обсуждается в Национальном собрании

Национальное собрание Армении обсуждает в первом чтении внесенный правительством законопроект, в котором предлагается сократить срок рассмотрения заявлений о получении гражданства РА, установив 90 рабочих дней вместо 6 месяцев. Как передает «Арменпресс», проект закона о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О гражданстве Республики Армения» на заседании НС представил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян.

Предлагаются принципиально новые правила получения и прекращения гражданства РА.

«Законопроектом предусмотрено изменение срока рассмотрения заявлений о гражданстве, установив 90 рабочих дней вместо 6 месяцев», - сказал Фиданян.

В законопроекте предлагается внести возможность получения паспорта гражданина РА при приобретении гражданства в посольствах и консульствах РА в зарубежных странах.