В Болгарии освободили судно, более месяца назад застрявшее в скалах

Сухогруз Vera SU, застрявший на скалах на черноморском побережье Болгарии, на 36-й день после происшествия удалось снять с камней, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Как сообщает радио, с судна предварительно был снят груз азотных удобрений, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Операция началась в понедельник примерно в 17.00 (совпадает с мск) и продлилась более семи часов. К ней были привлечены три буксира,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сухогруз начал ход через 16 минут после полуночи, уже во вторник. Судно буксируется в порт города Варна, на это потребуется от 16 до 18 часов. Как отмечает радио, дальнейшая судьба сухогруза Vera SU неизвестна.

Турецкое 90-метровое судно Vera SU, перевозившее азотные удобрения, подало сигнал бедствия утром 20 сентября. Сухогруз под панамским флагом застрял в скалах рядом с национальным археологическим заповедником "Яйлата". Ранее весь экипаж, шесть граждан Турции и три азербайджанца, был эвакуирован с судна. Под стражей находятся капитан сухогруза и его второй помощник.