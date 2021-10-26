Газоснабжение некоторых кварталов Чаренцавана, сел Мецаван и Михайловка Лорийской области временно будет прекращено

27 октября для проведения плановых работ в ряде населенных пунктов Котайкской и Лорийской областей временно будет отключена подача газа.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», уточняя, что подача газа потребителей сел Мецаван, Михайловка и прилегающих общественных объектов различного назначения Лорийской области будет прекращена 27 октября с 10:00 до 18:00. Подача газа потребителей 1-го, 2-го и 6-го микрорайонов города Чаренцаван Котайкской области также с 10:00 до 18:00.