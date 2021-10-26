Боксер Гурген Мадоян стартовал на чемпионате мира с победы
10:37, 26 Октябрь, 2021
Члены сборной Армении по боксу успешно стартовали на чемпионате мира.
Как передает «Арменпресс», на чемпионате мира, который проходит в Сербии, в Белграде, Гурген Мадоян в 1/32 финала в весовой категории 67 кг боролся со словаком Алязом Сирцели. Во всех трех раундах арбитры преимущество отдавали Мадояну. Второй поединок воспитанника школы имени Владимира Енгибаряна состоится 2 октября. Его соперник - Дамиан Дуркач из Польши.
Ранее, на чемпионате Европы до 22 лет в следующий тур перешел Артур Базеян (57 кг). При взвешивании его соперник весил больше разрешенного, и победа была присуждена армянскому спортсмену.
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