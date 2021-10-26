Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации в НС будут обсуждены в закрытом режиме

На закрытом заседании Национального собрания Армении состоится закрытое обсуждение «Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации».

Как передает «Арменпресс», вице-спикер НС Рубен Рубинян сообщил, что почти 1/5 часть от общего числа депутатов НС предложила срочное обсуждение на тему «Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации» провести на закрытом заседании.

За это решение выступили 63 депутата, при 17 воздержавшихся.

Предложено, чтобы содокладчиками выступили первый заместитель начальника Генштаба ВС РА Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ РА Арман Маралчян. Проект решения был принят голосованием.