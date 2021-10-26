В Национальном собрании Армении проходит очередное заседание

Национальное собрание Армении созвало очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания ряд вопросов. В частности, вопрос о проведении срочного обсуждения «Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и проблемы демаркации», представляющий широкий общественный интерес.

Также будут обсуждены вопросы: о количестве членов следственной комиссии НС по изучению использования средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан» и переданных в государственный бюджет РА. О количестве членов следственной комиссии, изучающей факты, препятствующие справедливому судебному разбирательству, с нарушением установленного законом порядка дел в судах. Также об установлении министром юстиции количества членов следственной комиссии по изучению фактов, препятствующих возбуждению дисциплинарного производства в отношении судей.

В повестке также ряд законопроектов: О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О государственной границе», О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащего», О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О гражданстве Республики Армения» и ряд других проектов законов.