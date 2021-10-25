3-балльное землетрясение в 8 км к востоку от села Бавра

25-го октября в 21:00 по местному времени (в 17:00 по Гринвичу) сейсмической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,5 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 8 км к востоку от села Бавра, Армения, приграничная зона Армения-Грузия.

Географические координаты эпицентра 41,12⁰ северной широты и 43,91⁰ восточной долготы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Бавра Ширакской области, в городах Ташир, Алаверди и селе Мецаван Лорийской области - с силой 2-3 балла.