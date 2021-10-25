4-балльное землетрясение в 10 км к северо-востоку от села Бавра

25-го октября в 16:57 по местному времени (в 12:57 по Гринвичу) сейсмической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,7 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 10 км к северо-востоку от села Бавра, Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в Гюмри, в городах Ванадзор, Спитак, Ташир, Алаверди, а также селах Норашен, Сарчапет, Дзорамут Лорийской области - с силой 2-3 балла.