Министр юстиции Армении и посол РФ обсудили повестку сотрудничества

Министр юстиции Армении Карен Андреасян 25 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, Карен Андреасян приветствовал посла в министерстве юстиции, высоко оценил стратегические и партнерские отношения между двумя странами и представил послу Копыркину обширную повестку реформ министерства. Он коснулся конституционных изменений, антикоррупционной политики, реформы полиции и других сфер.

Подчеркнув цель реализации реформ в сфере госуслуг, Карен Андреасян в беседе с послом России коснулся возможности углубления сотрудничества между Арменией и РФ в сфере ЗАГСа, особенно по созданию совместной электронной площадки.

Министр попросил посла передать теплые приветствия министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко, одновременно выразив готовность лично встретиться со своим российским коллегой и обсудить ряд вопросов, связанных с обменом опытом.