Делегация во главе со спикером НС Армении встретилась с министром обороны Кипра

Находящаяся с официальным двухдневным визитом на Кипре делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 25 октября провела встречу с министром обороны Кипра Хараламбосом Петридисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе встречи стороны отметили наличие взаимопонимания и поддержки между двумя странами, высоко оценили эффективное сотрудничество в международных структурах по продвижению повестки дня предотвращения геноцидов. Был затронут военно-политический диалог между министерствами обороны Армении и Кипра, который осуществляется в ходе двусторонних и многосторонних встреч.

Говоря об азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха, Ален Симонян поблагодарил за принципиальную позицию Кипра и поддержку народа Арцаха, подчеркнув важность гуманитарной и финансовой помощи, оказанной армянам Арцаха в 2020 году. Было также отмечено единогласное принятие Палатой представителей Кипра резолюции, осуждающей агрессию Азербайджана против Арцаха.

Стороны подчеркнули важность эффективной реализации возможностей в формате Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.