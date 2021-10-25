Президент Южной Кореи объявил о переходе страны к нормальной жизни с ноября

Южная Корея предпримет шаги по постепенному возвращению к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в следующем месяце, заявил в понедельник президент республики Мун Чжэ Ин.

"Основываясь на стабильном сдерживании и высоких показателях вакцинации, мы начинаем постепенное возвращение к нормальной жизни", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в Национальном собрании.

"Это начнет осуществляться всерьез в ноябре", - уточнил он.

При этом, по словам президента Южной Кореи, некоторые антивирусные ограничения, в том числе обязательное ношение масок, останутся в силе после ноября, чтобы замедлить распространение вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По состоянию на субботу около 35,9 млн из 51,3 млн населения страны были полностью вакцинированы. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) число новых случаев коронавируса в стране продолжает снижаться.

За минувшие сутки здесь зарегистрировано 1 тыс. 190 новых случаев заболевания, днем ранее сообщалось об 1 тыс. 423 случаях.

Всего за время пандемии в стране зафиксировано 353 тыс. 89 случаев COVID-19, число погибших составило 2 тыс. 773.