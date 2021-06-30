Предстоящие на 26 октября мероприятия
17:40, Октябрь 25, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:36 ИА «Арменпресс» и ЕГУ подписали Меморандум о сотрудничестве
- 19:17 4-балльное землетрясение в 10 км к северо-востоку от села Бавра
- 19:09 Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов
- 19:09 Министр юстиции Армении и посол РФ обсудили повестку сотрудничества
- 18:42 Спикер НС Армении провел встречу с главой МИД Кипра
- 18:19 Делегация во главе со спикером НС Армении встретилась с министром обороны Кипра
- 18:12 Осенние каникулы продлены на неделю, а вузы переходят на удаленку
- 17:40 Предстоящие на 26 октября мероприятия
- 17:39 Президент Южной Кореи объявил о переходе страны к нормальной жизни с ноября
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-10-21
- 17:20 Азиатские индексы выросли - 25-10-21
- 17:17 Генсек НАТО высказался о возможности вступления Финляндии в альянс
- 16:50 В Исламабаде в ноябре планируется встреча расширенной "тройки" по Афганистану
- 16:37 Посол Ирана в Армении осудил Азербайджан за взимание пошлины с иранских грузовиков
- 16:33 Талибы приветствовали слова Путина о возможном исключении их из списка террористов
- 16:31 Главы Парламентов Армении и Кипра подтвердили готовность к укреплению сотрудничества
- 15:59 В Турции задержали семерых россиян по подозрению в поджоге леса
- 15:56 Для таких малых стран, как Армения, в новом мире будут новые возможности: прием в резиденции президента
- 15:30 Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения
- 15:21 Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
- 14:58 В США решили надавить на Россию по-новому
- 14:55 От студента - в сотрудники: IDBank подводит итоги очередной программы IDream и объявляет о запуске следующего этапа
- 14:47 Опубликованы антиковидные правила для спортсменов и журналистов на Олимпиаде в Пекине
- 14:34 Музыкальным школам Арцаха вручат в дар инструменты
- 13:58 COVID-19: Министерство здравоохранения предлагает министерству продлить срок школьных каникул
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