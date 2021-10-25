Азиатские индексы выросли - 25-10-21

ТОКИО, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.71% и составил 28600.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1995.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.76% и составил 3609.86 пункта, а HANG SENG вырос на 0.02% и составил 26132.03 пункта.