Азиатские индексы выросли - 25-10-21
ТОКИО, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.71% и составил 28600.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1995.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.76% и составил 3609.86 пункта, а HANG SENG вырос на 0.02% и составил 26132.03 пункта.
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