Очередное заседание расширенной "тройки" по афганскому урегулированию (РФ, США, Китай, Пакистан) планируется во второй половине ноябре в Исламабаде. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас есть инициатива наших пакистанских коллег собрать в Исламабаде во второй половине ноября заседание расширенной "тройки", - сказал он.

Кабулов указал, что новый спецпредставитель США уже написал, что ожидает, когда озвучат даты, а это означает, что США будут участвовать. "На этой встрече мы планируем обсудить уже конкретные практические вопросы, каким образом вместе теперь уже с ООН мы начнем работать над этим проектом, уже имея за собой поддержку всех региональных ключевых государств", - добавил он.