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Посол Ирана в Армении осудил Азербайджан за взимание пошлины с иранских грузовиков

Посол Ирана в Армении осудил Азербайджан за взимание пошлины с иранских грузовиков

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохгури осудил Азербайджан за взимание пошлины с иранских грузовиков, проезжающих по дорогам южной части Армении, находящихся под контролем Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом посол сказал в интервью «Tasnim», сочтя возмутительным, что проезжающие по дороге Горис-Капан иранские грузовики были обязаны платить пошлины.

Отмечается, что согласно достигнутой между Россией, Арменией и Азербайджаном трехсторонней договоренности, ситуация на транзитном южном участке Армении должна была остаться неизменной до завершения новой дороги.

«Иранские грузовики платят пошлины при прибытии в Армению, и они не должны платить пошлину и через 100 км. Мы ожидаем, что они (Азербайджанская Республика) прекратят это до завершения строительства альтернативной дороги, и что новых проблем не возникнет», - отметил посол.


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