Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения

Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил режим чрезвычайного положения и распустил органы исполнительной власти - правительство и суверенный совет, передает Associated Press.

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране. Аль-Бурхан пообещал сформировать ответственное правительство, однако не назвал никаких сроков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока.

В ответ на призыв Хамдока на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - не менее 12 человек получили ранения.